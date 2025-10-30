Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Haksız Fiyat Artışına Ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan Haksız Fiyat Artışına Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de, otomobilini ilan fiyatının üzerinde pazarlayan bir kişiye Ticaret Bakanlığı tarafından 279 bin 375 TL idari para cezası uygulandı. Elektrikli otomobilini 2 milyon 420 bin TL'den satan Mustafa Ç., alıcılarla 2 milyon 700 bin TL üzerinden pazarlık yapmıştı.

TİCARET Bakanlığı tarafından, çevrim içi ilan platformunda satışa çıkardığı otomobilini ilan fiyatının üzerinde pazarlayan kişiye 279 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturan Mustafa Ç., elektrikli otomobilini çevrim içi ilan platformunda 2 milyon 420 bin 625 TL'den satışa çıkardı. Ancak kendisi ile iletişime geçen alıcılarla 2 milyon 700 bin TL üzerinden pazarlık yaptı. Bir kişi, ilan üzerinden Mustafa Ç.'ye mesaj göndererek, ilan fiyatının geçerli olup olmadığını sordu. Mustafa Ç. ise ilan fiyatının geçerli olmadığını, aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu yazdı. Bunun üzerine alıcı, CİMER'e şikayet ettiği mesajını gönderdi. Mustafa Ç. ise 'Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet' yazdı.

'VE ALEYKÜMSELAM'

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı gerekçesiyle araç sahibi Mustafa Ç.'ye 279 bin 375 TL para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu ilan ile alıcı ve satıcı arasındaki mesajları paylaşarak, "Ve Aleykümselam. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.