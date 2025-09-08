Ticaret Bakanlığı'ndan Erzurum'da Fiyat Denetimlerine Yoğunlaşma

Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde ekipler tarafından denetimler yapıldı. Erzurum'da 2025 yılı içinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 708 firmada 16 bin 710 ürün denetlendi.

Erzurum'da marketlere yönelik fiyat etiketi denetiminde; ekipler ürünün etiketi olup olmadığı raf fiyatı ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı yönünde çalışma yaparken, fahiş fiyat denetiminde ise ürünün bilgileri alınıp firmadan o ürün ile ilgili geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturaları isteniyor. Bu durum Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Erzurum'da okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması nedeniyle, denetim ekipleri son günlerde kırtasiye malzemelerine yönelik denetimlere daha fazla yoğunluk verdi.

Erzurum'da 3 bin 708 firma denetlendi

Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Yücel, bakanlığın talimatları doğrultusunda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında marketlerde fiyat istikrarını ve vatandaşların ekonomik menfaatlerini sağlama adına İl Müdürlüğü olarak fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimlerini günlük olarak yaptıklarını dile getirerek, "1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında 8 aylık dönemde Erzurum merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 708 firmada 16 bin 710 ürün denetlendi ve bu denetim sonucunda aykırılıklar tespit edilen firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız şikayetleri için Alo 175 hattını arayarak ya da HFA şikayet sisteminden, CİMER üzerinden veya İl Müdürlüğümüze dilekçe vererek başvurabilirler. Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek olup, özellikle okullarında açılması ile de kırtasiye denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi. - ERZURUM