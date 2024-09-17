Usulsüz emlak ilanlarına ceza yağdı: 126 milyon TL

Emlak ilanlarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girer girmez Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konut ilanlarında manipülatif fiyat artışı yaptığı belirlenen, yetki belgesiz olarak taşınmaz ticareti faaliyeti yürüten veya yönetmeliğe aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalar tek tek tespit edilip haklarında cezai işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında ilan platformlarına getirdiği 'yetki doğrulama' uygulaması, 15 Eylül 2024 tarihi itibarıyla emlak ilanları için devreye alındı. Yetki doğrulaması uygulaması ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibi tarafından EİDS üzerinden yetkilendirilen 'yetki belgeli' emlak işletmelerince verilebilecek. Emlakçılık yapılabilmesi için bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmeleri tarafından ilan girişi yapılamayacak.

İLANIN DOĞRULANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİN

EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül-31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci yaşanacak. Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak yetki doğrulaması yapılmış ilanlarda EİDS logosu yer alacak. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde uygulama tamamen devreye alınacak.

158 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı bundan sonraki süreçte emlak ilanlarını sıkı takip edecek. EİDS'nin tamamen devreye alınması sonrasında, mevzuata aykırı şekilde yayınlanan her bir ilan için 15 bin 846 Türk lirasından 158 bin 460 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu ceza tutarları 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Öte yandan, bugüne kadar emlak ilanlarında manipülatif fiyat artışı yaptığı belirlenen, yetki belgesiz olarak taşınmaz ticareti faaliyeti yürüten veya yönetmeliğe aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 2 bin 36 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 126 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.