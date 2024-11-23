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Ticaret Bakanlığı hızlı kargo adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Ticaret Bakanlığı hızlı kargo adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
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Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen gönderilerle ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Vatandaşlara, sahte bildirimlere karşı dikkatli olmaları ve gelen bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri uyarısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit edildi. Bakanlık, posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığı birimleri ile Ticaret Bakanlığının gümrük idarelerinin vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmadığı, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmediği uyarısı yapıldı.

HIZLI KARGO ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği belirtilerek, "Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak 'Gümrükte gönderiniz var', 'Gönderiniz gümrükte takıldı', 'Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır', 'Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir' gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

BAKANLIK PARA TALEP ETMEZ

Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığının birimleri ile Ticaret Bakanlığının gümrük idarelerinin vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmadığı, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmediği vurgulanarak, "Diğer taraftan, posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişlerinize ilişkin Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen hızlı kargo firması ya da posta idaresinden gelen bildirimlerin doğruluğunun teyidi büyük önem arz etmekte olup, Ticaret Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlarımıza posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleri ile alakalı olarak, posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarınca gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlanarak, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur.

RESMİ İNTERNET SİTESİNE İTİBAR EDİLMELİ

Aynı düzenlemede, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait olan iletişim bilgilerinin Ticaret Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleri ile birlikte kontrol edilebilmektedir.

Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Ticaret Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır" bilgileri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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