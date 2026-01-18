Haberler

Ticaret Bakanlığı Aralık 2025 döneminde 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 döneminde 542 firmaya dahilde işleme izni verirken, yurt içi satış ve teslim ile hariçte işleme izinleri de dahil olmak üzere birçok belge düzenlemiştir. Ayrıca bazı izin belgeleri ise iptal edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2025 döneminde 542 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın Aralık 2025 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçen ay 542 firmaya dahilde işleme izin, 9 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 26, resen 7 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
