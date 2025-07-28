Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı tesis etmek amacıyla, yeni ÖTV oranları sonrası fiyat değişimlerinin denetimlerine devam ettiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ticaret hacmi içerisinde önemli bir yer tutan motorlu kara taşıtı ticaretinde, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

"Yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni ÖTV oranları sonrası fiyat değişimlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından takip edildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Motorlu taşıt ticaretinde kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla ÖTV oranlarında yapılan düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin hayata geçirdiğimiz tüm bu düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amaçlarına yönelik olarak büyük bir kararlılıkla uygulanmaktadır. Yetki belgesi olmadan yapılan taşıt satışlarına idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemeler uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmekte; bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda; yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunulan E-Devlet tabanlı İhbar Modülü ile, yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmelere karşı doğrudan şikayette bulunulması mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle, kayıt dışı ticarete yönelik mücadele daha hızlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir. 6 ay, 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması ile fiyat manipülasyonuna müdahale edilmiştir. Pandemi sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı Bakanlığımızca hayata geçirilen, 6 ay - 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması, ilan fiyatı kısıtlaması uygulamaları ile sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçilmiştir. Bu kapsamda; 6 ay - 6 bin km düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."

Taşıt satışından kaçınan, liste fiyatının üzerinde fiyat talep eden, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ve vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgelerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği ile yapılan iş birliği neticesinde oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde; ikinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesi sağlanmakta, dolandırıcılık, sahtecilik, para çalınması veya satış sonrası ödeme yapılmaması gibi riskler ortadan kaldırılmaktadır. Bu sistemin kullanımı, 2024 yılı itibarıyla tüm gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirilmiştir. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile Kimlik ve Yetki Doğrulaması zorunlu hale getirilmiştir. Tüketicilerin korunması ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, ilan platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirilmiş, Ticaret Bakanlığınca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınmıştır. Bu sistem ile kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermesi önlenmiş, yetki belgesiz galerilerin ilan açmasının önüne geçilmiştir. Artık yalnızca, aracın sahibi, 2. derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmelerce ilan verilebilecektir. Yetkilendirme işlemleri vatandaşlarımız tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA