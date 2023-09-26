Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde ve TİM E- İhracat Sekretaryası iş birliğinde "E- İhracat Bilgilendirme Toplantısı" GAİB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

GAİB üyelerinin katıldığı etkinlikte alanında uzman kişiler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açılış konuşmasında "Dijitalleşme hepimizin yakından takip ettiği ama tamamen üzerine tüm dikkatimizle eğilmediği bir konu. Yakın bir zamanda tüm işlerimizin dijital entegrasyonunu sağlamak zorundayız. Pandemi öncesinde bir tercih olan e-ticaret ve e-ihracat bugün geldiğimiz noktada bir zorunluluk oldu.

Dijital dönüşümünü sağlayamayan, satışını elektronik ortama taşımayan firmalar varlığını sürdüremeyecek. Kısacası dijitalleşmeyi benimsemeden varlığımızı sürdüremeyiz. Bu çerçevede bölgemizde e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin gelişmesi için katkıda bulunan ve bugün burada aramızda yer alan Bakanlığımızın temsilcilerine, eğitmenlerimize ve sektör çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

GAİB olarak bu tarz etkinliklerin uzun süredir gerçekleştirildiğinin altını çizen Kileci, "Hem eğitimlerimiz hem seminerlerimiz, hem bu tarz bilgilendirme toplantılarımız uzun yıllardır aralıksız olarak sürüyor. Bizim daha yukarıya taşımamız gereken ilk unsurumuz beşeri sermayemiz. Bu salonların dolması için herkesi göreve davet ediyorum. Hem E-Ticaret ve E- İhracat için yaptığımız etkinliklere hem tüm eğitimlerimize herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren toplantıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal tarafından "E-İhracat Politikaları ve Devlet Destekleri" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Daire Başkanı Önal, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara ve Bakanlığın bu konuda sağlamış olduğu desteklere değindi. Daha sonrasında ise Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler Dairesi Başkanı Deniz Okan SAVAŞ tarafından E-İhracatta Beyan ve Gümrükleme İşlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Tamamı GAİB'in YouTube kanalından tekrar izlenebilecek etkinlikte, Uluslararası Pazar Araştırması ve Doğru Pazaryeri Seçimi, Dijital Pazarlama Süreçleri, Amazon ve Etsy'de Satış Teknikleri, E-İhracatta Beyan, Gümrükleme İşlemleri, Lojistik ve Gönderim İşlemleri, E-Ticaret Alt Yapıları ve Entegrasyonlar, Yurtdışında Şirket Kurulumu ve Banka Hesabı Açılışı konularında sunumlar gerçekleştirildi. - GAZİANTEP