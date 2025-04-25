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Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
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Ticaret Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. İçeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını ifşa eden bakanlığın listesinde Efeköy ve Ürünveren gibi markalar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi 25 Nisan tarihi itibarıyla güncellenirken, yapılan son eklemelerde en fazla hile yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu ortaya çıktı.

Satışa sunulan 8 hileli sucuk markası şöyle:

- ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

- ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.

- TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

- EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen EREN TEKİN markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.

- EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

- ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

- ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

- BEYPA GIDA PAZARLAMA tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bu haberı bu şirketler kapatıldı yazısıyla okumak isterdım

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