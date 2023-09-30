Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçak Eşya Operasyonunda 28 Milyon 75 Bin Lira Değerinde Eşya Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonucunda Habur ve Türkgözü Gümrük Kapıları'nda toplam 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen eşyalar arasında elektronik sigara tütünü, elektronik sigara, nargile tütünü, inka fıstığı yağı ve ayakkabı bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ile Habur ve Türkgözü Gümrük Kapıları'nda toplam 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, ilk yakalamayı Türkgözü Gümrük Kapısında gerçekleştirdi. Türkgözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli olarak belirlenen tır ekiplerce yakın takibe alındı. Pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından araç sürücüsü ekiplere "araçta gümrüğe tabi bir eşya olmadığı" beyanında bulundu. X-ray taramasına sevk edilen dorsede şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Detaylı kontrol edilmek üzere arama hangarına alınan araçta kaçak getirildiği belirlenen toplam 121 bin 560 paket elektronik sigara tütünü, 312 adet elektronik sigara, bin 47 kutudan oluşan 209 kilo nargile tütünü, 48 kilo inka fıstığı yağı ve 79 çift ayakkabı ele geçirildi. Yapılan tespitlerde ele geçirilen kaçak eşyanın 21 milyon 465 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Posof Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Habur Gümrük Kapısında 6 milyon 610 bin liralık oyun Konsolu ele geçirildi

Habur'da gerçekleştirilen yakalamada ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz ve hedefleme çalışmaları neticesine Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı mercek altına aldı. Şahsın pasaport ve giriş işlemlerine müteakip ekiplerin şüphelenmesi üzerine tır x-ray tarama sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların görüldüğü yerde detaylı inceleme yapan ekipler muhtelif eşyaların içine gizlenmiş vaziyette beyan harici olduğu tespit edilen toplam 425 adet oyun konsolu ele geçirdi. Ele geçirilen oyun konsollarının piyasa değeri yaklaşık olarak 6 milyon 610 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince başarı ile gerçekleştirilen iki yakalamada ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 28 milyon 75 bin lira değerinde olduğu tespit edildi. - ANKARA