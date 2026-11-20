Ticaret Bakanlığı, bugün "Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni"ni düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada törenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Program kapsamında, kadın kooperatiflerinin üretim gücünün artırılması, ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve dijital ticaret imkanlarından daha etkin yararlanmalarının sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, resmi açılışın ardından, kadın kooperatifleri ile e-ticaret firmaları, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik protokol tanıtımının yapılacağı belirtildi.

Türkiye'nin önde gelen tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ürünlerinin de yer alacağı fuarda kadın kooperatiflerince üretilen, başta gıda ürünleri olmak üzere, hediyelik eşya, aksesuar, ev ve yaşam ürünleri ile yöresel lezzetlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuar aracılığıyla, kadın kooperatiflerinin el emeği ve üretim birikiminin daha geniş kitlelerle buluşturulması, pazarlama ağlarının geliştirilmesi ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması, üretimlerinin katma değere dönüşmesi ve e-ticaret başta olmak üzere, yeni pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA