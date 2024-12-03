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Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor

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Ticaret Bakanlığı'ndan merakla beklenen asgari ücret zammını fırsata çevirmeye çalışan satıcılara uyarı geldi. Bakanlığın açıklamasında "Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde, hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

"FİYAT ARTIŞLARI TİTİZLİKLE DENETLENMEKTEDİR"

Bakanlık, su, yumurta, kırmızı et ve beyaz et sektörü olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı: "Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel, ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir. Asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken, ve Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan, ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır."

2024 yılının başından bugüne kadar 11 ayda 334 binden fazla işletme ve 15 milyon 50 bin 390 ürün denetlendi. 194 bin 303 aykırılık bulundu, il müdürlükleri 442 milyon lira ceza kesti. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza uygulanmasına karar verilerek tahsil edildi. Ayrıca Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da bu yılın 11 ayında 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirildi. Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezaları uygulandı. Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında uygulanıyor. 2025 yılında bu cezalar, %43,93'lük yeniden değerleme oranı ile artırılarak uygulanacak.

"FİRMALARA KANUNU-İDARİ-MALİ CEZALAR UYGULANACAK"

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şunları vurguladı; "Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni-idari-mali cezalar uygulanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir."

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıfatih poyraz:

Bakanlık yada bakanlıkların hiçbir şey için harekete geçtiği yok . Her konuda sorunlar var .

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Haber Yorumlarısam song:

Dün berber bizim çocuktan 200 TL almış. Her yerde max. 150 TL. 15 dakikada 200 TL nakit. Vergiciler ve bakanlık buna el atmalı. Resmen soygun.

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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Tarım koppertifi birliklerinede gidin 1 aydır hergun zam yapılıyor şeker bal yağ peynir süt kısaca herşeye yüzde 25 zam yapıldı asgariye yalilacak zammı şimdiden uyguladılar nerede halk için açılan marketler ne oldu enflasyonmu patladı hani dusuyordu

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Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Çok inandırıcı

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Haber YorumlarıAta turk:

Ayyy nasıl rahatladım şimdi inanamazsınız bak bak demek ceza keseceksiniz vuuu nerden esti böyle..hadi bakalım elinize kuvvet ozaman

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Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Akşam ezanından sonra bi dolaşın marketleri ( küçük bakkal tarzı ) örneğin 55 TL ye satılan kola akşam eve giderken iş çıkışında 70 TL ye alıyoruz. Paket çekirdek 32 TL normalde dediğim saatte 50-55 TL ye satılıyor. Bu yüzden inandırıcı ve samimi gelmiyor denetimler

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidara oy verip kirada asgari ücretle kök emekli maaşıyla yaşayanlar tüik yine enflasyon rakamlarını haşırt diye açıklayarak siz vatandaşların bolluk bereket refah mutluluk içinde yaşayacağı maaşlarınız üç aşağı onbeş yukarı belli oldu

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

BU ZAMANA KADAR NE Yİ BEKLEDİLER EGERKİ BU ZAMANA KADAR TÜRKİYE GENELİNDE. SIKI BİR DENETİM OLSAYDI FIRSATÇILAR. BU GÜN HİÇ BİR ŞEYE ZAM YAPAMAZLARDI. SADECE FIRSATÇILARA. PARA CEZASI VERİYORLAR NEDEN HAPİS CEZASI GELMİYOR MALINA ÜRÜNÜNE. BAKANLIKÇA EL KONUP. O ÜRÜNLER UCUZA HALKA SATILMIYOR ŞU SERBEST PİYASA KANUNU ÜLKEMIDE Kİ PAHALIGIN ANA. MADDESİ. BU MADDENİN DEŞİŞİP. FİYATLAR BELEDİYELER TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKİR ASKERİ ÜÇRET ATSA NE OLACAK Kİ FIRSATÇILAR YİNE DURMAYIP ZAM YAPIP YİNE ASKERİ ÜÇRET ERİYECEK

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Haber YorumlarıVatan Daş:

İş işten geçti. hergün zam yapılıyor zaten. Bu gidişle millet açlıktan ölecek

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