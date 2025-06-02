Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Tüketici sağlığını koruma amacıyla denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, piyasadaki riskli ürünlerle ilgili yeni bir liste yayımladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklanan son verilere göre, çeşitli kategorilerde yer alan bazı ürünler hem yasaklandı hem de piyasadan geri çekilecek.

ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi sağlık riskleri tespit edildiği bildirildi. Denetim sonuçlarına göre; çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve bazı temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle "güvensiz" olarak sınıflandırıldı. Söz konusu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, satış noktalarından da toplatılması için harekete geçildi.

GÜBİS PLATFORMU GÜNCELLENDİ

Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi bulunan kurumlarla iş birliği içinde denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen güvensiz ürünler ise GÜBİS platformunda düzenli olarak yayınlanıyor.