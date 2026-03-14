Bakan Bolat, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve yönetim kurulunu kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD'ın yeni yönetimiyle İstanbul'da bir araya gelerek ekonomi ve ticaret konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) son genel kurulunda başkan seçilen Ozan Diren ve yönetim kurulu heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi.

Kabule dair NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bolat, derneğin yeni dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar, ekonomiye yönelik beklentiler ve çözümler konusunda hazırladıkları raporlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlarda, para ve reel piyasalardaki oynaklıklar, dünya ticaretinde artış gösteren kırılganlıklar ve korumacılık ortamında, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki gelişmeler, yeni hedefler ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarına karşı izlenecek strateji ve öneriler konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizde Sayın Diren, uluslararası ekonomik ilişkiler ve makro ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Sanayi Hızlandırma Yasası olarak da bilinen, 'Made in EU' konusunda aldığı karara Türkiye'nin de dahil edilmesinden ve hükümetimizin bu konudaki yoğun gayretlerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sayın Ozan Diren'e ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, üstlendikleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu