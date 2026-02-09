Haberler

Bakan Bolat'ın Türkmenistan ziyareti iki ülke arasında yeni işbirliği kapıları açacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'a yapacağı resmi ziyarette Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak. Fuarın sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler alanında yeni işbirliği fırsatları sunması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılması planlanırken fuarın başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarını geliştirmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, yarın Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bolat başkanlığındaki heyet, başkent Aşkabat'ta 12'ncisi düzenlenecek "Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nın açılışına katılacak. Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarda da bulunacağı ziyaret, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Ticari ilişkilerde İstanbul'da yakalanan ivme, Aşkabat'ta ileriye taşınacak

Söz konusu program, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan somut adımların önemli bir parçasını oluşturuyor. Geçen yıl temmuzda İstanbul'da düzenlenen ve Bakan Bolat tarafından da ziyaret edilen Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı ile yakalanan ivmenin, Aşkabat'ta daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Türkmenistan'daki fuara yaklaşık 90 stantla katılımın sağlanması planlanırken Türk firmalarının geniş bir ürün yelpazesiyle burada yer alması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine önemli katkılar sunması amaçlanıyor.

Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Ticaret Bakanlığınca katılım desteği sunulan fuarda, başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarının ise geçen yıl 2,2 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara ulaştırılması hedefine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin