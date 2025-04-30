Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Libya Ziyareti: Bankacılık ve Müteahhitlik İlişkileri Geliştiriliyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyareti kapsamında Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarından oluşan heyetle Libya'ya gitti. Ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Bakan Bolat, Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile görüştü. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya ziyaretimiz kapsamında Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci İsa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede iki ülke arasında bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi, müteahhitlik firmalarımızın Libya'da daha aktif olabilmesi için atılacak adımlar ve kurumsal iş birliği konularını ele aldık. Ticaret ve yatırım ilişkilerimiz bakımından öncelikli gördüğümüz Libya ile somut adımlar üzerine yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.