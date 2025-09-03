Ticaret Bakanı Ömer Bolat Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Bolat, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde Vali Rahmi Doğan ve şehir protokolü tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bolat, Vali Doğan ve ilgililerle görüştü.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen toplantıda dış ticaret verilerini açıklayan Bolat, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) geçen Bolat'ı, SESOB Başkanı Hasan Alişan ve ilgililer karşıladı.

Bolat, buradaki görüşmelerinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bolat'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye bürokratları karşıladı.

Alemdar, çiçek ve tablo hediye ettiği Bolat'a yürüttükleri çalışmalar ve şehirle ilgili bilgi verdi.

Bolat'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.