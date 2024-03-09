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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ramazanda haksız fiyat uygulamaya çalışanlarla ticaret yapmayacağız

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esenyurt'ta sanayici ve iş adamları ile yapılan istişare toplantısında, ramazanda gıda fiyatlarının yükselmemesi için önlemler alacaklarını ve haksız fiyat uygulamaya çalışanlarla ticaret yapmayacaklarını belirtti.

Esenyurt'ta sanayici ve iş adamları ile istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ramazanda gıda fiyatlarının bir anda yükselmemesi için bütün gıda firmalarını dolaştık. Vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız" dedi.

Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Milletvekilleri, Ak Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, ilçe STK temsilcileri, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak aslen dış ticarette ihracatımızın arttırılması, mal ve hizmetler acentamızın arttırılması, ithalatta da makul ve gerekli olan ithalatın düzgün yapılması ama Türkiye'ye yasa dışı yollarla ya da aldatılan yöntemlerle ithalat yapılarak yerli ve milli üretime zarar verilmesinin de karşısında olmak bizim hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Gümrüklerde kaçak ticarete izin verilmemesi önemli görevler arasında yer aldığını belirten Bolat, "Gümrüklerin etkin ve hızlı çalışması, yasadışı, kaçak ticarete ve uyuşturucu ticaretine izin verilmemesi en önemli görevlerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Haziran ayından bu güne Eylül ayı hariç her ay ihracatımızı arttırma fırsatı bulduk"

Konuşmalarına devam eden Bakan Bolat, "İç ticarette çıkardığımız sektörel düzenlemelerle, yönetmeliklerle ticareti adil, rekabetçi bir şekilde yapılması ve tüketici haksız muamelelerle karşı karşıya kalmaması, stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyat gibi uygulamalara karşı yoğun denetim ve baskılarla sonuç alınarak vatandaşın mağdur edilmemesi çabaları içindeyiz. Haziran ayından bu güne Eylül ayı hariç her ay ihracatımızı arttırma fırsatı bulduk. Ağustos'tan bu güne her ay ithalatımızı azaltmayı başardık, dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. Haziran ayından Şubat ayı sonuna kadar 30 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Mayıs ayında 60 milyar doların üzerinde olan cari açığımızı da Aralık ayı sonunda 45 milyar dolara düşürdük. Ocak ayı rakamları 13 Mart'ta açıklanacak, 37 - 38 milyar dolara düşürmüş olacağız. Şubat ayı cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak inşallah o zamanda 32 milyar dolar seviyesine cari açığımızı düşürmüş olacağız" şeklinde konuştu

"Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlarla alışveriş yapmayacağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat daha sonra, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, bir buçuk milyar dolar ihracatı fedakarlık gösterdik, 2023 yılında, patates, soğan, domates, salça, ayçiçek yağı, zeytinyağında bu ürünlerde ihracatı frenledik. Sebebi de ülke içerisinde vatandaşlarımız, aşırı şişirilmiş fiyatlarla karşılaşmamasıdır. Dikkat ettiyseniz bu seçimde ne ayçiçek yağında, ne şekerde ne simitte, ne soğanda, ne patateste, ne domateste, ne de salçada seçimlere yönelik tiyatro yapamadılar. Ankara'da simit üzerinden bir operasyon çekmeye çalıştılar bir gece yüzde elli artışla, 24 saatte yapılan zammı geri aldırdık. 210 gram ekmeği 8 TL fiyatını uygularken 100 gram simite 15 TL fiyat yazmaya kalktılar biz engelledik. Bunu tüm Türkiye'ye yayarak simit çay üzerinden siyaset yapacaklardı engel olunca şaşırdılar. Ramazan öncesi fiyatlarda bir anda büyük artışlar olmasın diye tüm gıda firmalarını dolaştık. Bu noktada önemli çabalar sarf ediyoruz. Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlarla alışveriş yapmayacağız. Bilinçsiz tüketici anlayışıyla vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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