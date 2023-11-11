Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İşsizlik oranı yüzde 9,1'e geriledi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk kez 2016'da gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 8'incisi, bu yıl İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Değişen Meslekler ve Meslek Ahlakı temasıyla düzenlenen zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Zirvede Ömer Bolat'ın yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve çok sayıda davetli yer aldı.

Zirvede İş Ahlakı Ödülleri de verildi. Habercilik alanında ödülü CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İnsani Yardım Arama Kurtarma alanında İHH İnsani Yardım, Ulaşım ve Barınma alanında da Gürbaşlar Otomotiv ödül aldı.

"İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM SALDIRILARININ DURDURULMASI İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

Zirvede konuşan Bakan Bolat, " İsrail'in ilk günden bu yana sivil yerleşim alanlarını, masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastane, okul, cami, hatta kiliseyi bile ayırt etmeden gösterdiği vahşeti şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak ve halkı olarak başından bu yana İsrail'in bu insanlık dışı soykırım noktasına gelen saldırılarının durdurulması konusunda hükümetimiz ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Riyad'da bizim uzun bir süre uğraştığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere orada. Bu toplantı yapılıyor ve inşallah İslam dünyasını birlik içinde, güçlü bir mesaj, duruş ve tepki vererek İsrail üzerindeki baskıları artırmamız ve dünya kamuoyunun da İsrail üzerindeki baskılarını artırmasına çalışmamız önem taşıyor. Böyle bir güçlü duruş ve mesaj birlik görüntüsü ve çabalar çok önemli" diye konuştu.

"BU DEĞER YARGILARININ ASLA DEĞİŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

İş ahlakı hakkında konuşan Bakan Bolat, "Teknoloji, iletişim, trendler, meslekler çok hızlı değişiyor. Ahlak aslında standarttır. Ahlak, hak, adalet, değerler, hakça paylaşım asla değişmeyecek önemli değerlerdir. Meslekler değişebilir. Şartlar, trendler değişebilir ama bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir. Yoksa rüzgara kapılıp giden başak taneleri durumuna düşeriz" dedi.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDE İŞSİZ SAYISI RESMİ RAKAMDA GÖRÜLÜYOR"

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.

"CEZALAR KATMERLİ ŞEKİLDE ARTIRILACAK"

Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.