Ticaret Bakanı Ömer Bolat Erzurum'da konuştu: (2)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon 2023'lerde yaklaşık yüzde 65-70'lere yakın rakamlardı, şimdi 33,5'e kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor." dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığınca, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında, esnafa yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi.

Erzurum'da esnafın bu yıl 7 ayda 709 milyon liralık destek aldığını anlatan Bolat, "Erzurum'daki esnaf kardeşlerimiz 22 yılda 33 bin 373 defa esnaf kredisi kullanarak 5 milyar liralık destekten faydalanmış. Bir müjde vermek istiyorum. TEZKOP başkanımızla görüştüm ve Halkbank Genel Müdürü sağ olsun her zaman TEZKOP ile esnafımızın yanında. Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelerimiz için inşallah yarın itibariyle 150 milyon liralık daha yüzde 50 sübvansiyonlu yüzde 25 maliyetli 4 yıl geri ödemeli esnaf kredisini buraya göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Erzurum'da ihracat rakamlarında artış olduğunu belirten Bolat, "Bu yılın sonuna kadar Türk Ticaret Bankasının şubesini Erzurum'a açıyoruz. Türk Ticaret Bankası, ihracat kredisi verir yüzde 50 sübvansiyonludur. Erzurumlu ihracatçılarımızın yanına geliyor. Bu da çok çok önemli bir gelişme. Bunun yanında ihracatımız da Erzurum'da artıyor. Bu yıl faaliyet bazında 2024 yılında Erzurum'un ihracatı 164 milyon dolar oldu, yüzde 53 artış gösterdi 2023 yılına göre kıyasla. Bu yıl da ocak-temmuz döneminde bir yıl öncesinin ocak-temmuz dönemine göre 85,5 milyon dolar olmuş Erzurum'un ihracatı. İnşallah yine bu 164 milyon dolara doğru gelecek diye ümitliyiz. İthalatta da Erzurum'un net cari fazla veren bir il olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum. Geçen yıl 91 milyon dolar ithalatı var Erzurum'un. Bu yıl ilk 7 ay itibariyle 64 milyon dolar ithalatı var. Bu anlamda Erzurum'un hamd olsun net 20 milyon dolar bu yılın ilk 7 ayında dış ticaret fazlası var. Daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon düştükçe finansman şartları da aşağı doğru gerileyecek ve iyileşme hızlanacak"

Bolat, istikrar ve dengelenme döneminin çok olumlu sonuçlar vermeye başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon 2023'lerde yaklaşık yüzde 65-70'lere yakın rakamlardı, şimdi 33,5'e kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor. Bunun yanında faiz oranlarında da finansman maliyetlerinde de gerileme süreci başladı, hızlanıyor. İlgili kurumlar, Merkez Bankamız takip ediyorlar ve onlar da ülkemizde finans şartlarının iyileşmesi ve finansmana erişim noktasında çaba sarf ediyor. TOBB'un 'nefes kredisi' birinci dilim 23 bin müteşebbise kullandırıldı, ikinci dilimi de şu anda onaylanma aşamasında. KGF kredileri var şu anda bunlarla da bu sorunları kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Enflasyon düştükçe finansman şartları da aşağı doğru gerileyecek ve iyileşme hızlanacak. Bu yıl ikinci çeyrekte nisan, mayıs, haziran döneminde büyüme rakamı da birinci çeyrekten daha yukarıda olacak bu kesin. Yüzde 2 idi birinci çeyrek, niye böyle diyoruz çünkü sanayi üretiminde ikinci çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir artış oldu."

Ağustos ayında da olumlu gelişmelerin yaşandığını aktaran Bolat, "Bu hafta birçok önemli gösterge açıklandı. Tüketici fiyat endeksinde, reel kesim güven endeksinde, ekonomik güven endeksinde ağustos ayı itibariyle olumlu iyileşme, gelişme var. İnşallah eylülün başında enflasyon oranı açıklandığında da ümidimiz var. Yüzde 33,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Bunlar da 'finans şartlarına olumlu yansıyacaktır' diye ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, bir şehrin gelişip gelişmediğinin o şehirdeki istihdam sayılarının artışından anlaşıldığını, Erzurum'da istihdam rakamlarının 21 yılda önemli artış gösterdiğini dile getirdi.

Erzurum'da 2002 yılında 97 bin olan aktif sigortalı sayısının bugün 177 bine yükseldiğini ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Neredeyse 2 katı aktif sigortalı sayısında bir artış var bu da yüzde 81'lik bir orana tekabül ediyor. Eğer burada ekonomi kötüye gitseydi, iş yerleri kapansaydı aktif sigortalı sayısı buralara kadar gelir miydi, mümkün değil. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Kış Turizm Başkenti oldu, Avrupa Kış Sporları Merkezi oldu, tarım, hayvancılık ve sanayide büyük bir atılım var bunları görüyoruz. Hükümetimiz 22 yılda 176 milyar lira kamu yatırımı yapmış, tam 176 milyar lira. Sosyal tesisler, gençlik merkezleri, üniversiteler, hastaneler... İnşallah biz çalışmaya devam edeceğiz."

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve ETSO üyeleri katıldı.

