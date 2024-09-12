Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın Modernizasyonunu Tamamladı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ülkenin uluslararası ticarette güçlenmesi ve ihracat potansiyelinin artırılması için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerekir. Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmaları, teknolojik altyapı yatırımları ve iş süreçlerinin hızlandırılması gibi konular üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılandı. Bakan Bolat, Suriye'nin Resulayn kentine sınır komşusu olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından modernizasyonu tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katıldı.

'4 PERONDA HİZMET VERİLECEK'

Bakan Bolat, 2023 yılında gümrük idareleri aracılığıyla 618 milyar dolar değerinde ve 428 milyon ton hacmindeki ticaretin gerçekleştirildiğini, ayrıca 182,9 milyon yolcuya ve yaklaşık 12 milyon araca gümrük hizmeti verildiğini ifade etti. 2024 yılının ilk 6 ayında 95 milyon yolcu ve 6,8 milyon araca hizmet verildiğini ve 786 milyar TL gümrük vergisi tahsilatı yapıldığını açıklayan Bolat, "Ülkenin uluslararası ticarette güçlenmesi ve ihracat potansiyelinin artırılması için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerekir. Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmaları, teknolojik altyapı yatırımları ve iş süreçlerinin hızlandırılması gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Suriye ile ticaret hacminin arttığını bu süreçte gümrük kapılarının modernizasyonu oldukça önemli. Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunun tamamlanması ile yaklaşık 4 bin 500 metre karesi kapalı alan olmak üzere 23 dönüm büyüklüğünde bir alanda 4 peronda hizmet verilecek" dedi.

'ŞANLIURFA İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Bakan Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki en uzun kara sınırının 911 kilometre olduğunu vurgulayarak, "2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ve kargaşa ortamının dış ticarette olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli kurumlarla iş birliği içinde hareket ettik. Suriye ile ticarette geçişlerin daha hızlı, rahat ve güvenli olması için gerekli tedbirleri aldık. Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde ticari hayatı canlandırması ve hayatın normale dönmesi, Şanlıurfa için büyük önem taşıyor. Urfa'nın yöresel ürünlerin ticaretini yapan bir kent olmaktan uluslararası ticaretini de güçlendiren bir sanayi şehri olmaya doğru bir dönüşüm yaşaması da önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Bakan Bolat, açılıştan sonra Akçakale Gümrük Kapısı'na hareket etti.