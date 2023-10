Ticaret Bakanı Ömer Bolat : "Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek"

Ticaret Bakanı Bolat, KONSİAD İstişare toplantısına katıldı

İSTANBUL - Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek. Geçen yıl 906 milyar dolardı ve 10 bin 659 dolar kişi başı milli gelirimizde 11 bin doları aşmasını bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, Bolat'ın yanı sıra, Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik ve iş adamları yer aldı. Selamlama konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasını gerçekleştirdi.

" İsrail'in bir an önce bu saldırılarını durdurması gerekiyor"

Filistin'de yaşananlarla ilgili konuşan bakan Bolat, "Filistin konusu bugünün konusu değil. 1948'den bu yana Filistinli kardeşlerimiz büyük bir dram yaşıyor. Daha 9-10 ay önce eşimle Kudüs'e gitmiştim. Yarı açık bir cezaevinde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını koruma amacıyla orayı yurt edinmiş ve oradan ayrılmayan o kardeşlerimizin her zaman maddi manevi yanında olmamız ve dualarımızı onlar için esirgemememiz gerekiyor. Biz vatanımızda özgürce, istikrarlı bir ülkede yaşamanın huzuru içindeyiz. Onlar, Osmanlı o bölgeden ayrıldığından bu yana işgal altında yaşıyorlar. Kafalarına her an bir bomba, bir füze düşebilir korkusuyla yaşıyorlar. O yüzden İsrail'in bir an önce bu saldırılarını durdurması gerekiyor. Tüm İslam aleminin bu konuda teyakkuzda olması büyük önem taşıyor. İnsanları elektriksiz, gıdasız, susuz bırakmak adeta insanlık dışı bir muamele. Bu konuda da Türkiye'miz yardımlarını göndermeye başladı. Kardeş ülke Mısır üzerinden bu yardımlar ulaştırılacak. Yardımlarımızın artarak devamı büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"İstihdam sayısı 19 milyondan 31,5 milyona çıktı"

Siyasi istikrarın ekonomik gelişme açısından önem taşıdığını aktaran Bolat, "Biz Türkiye olarak 20 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. AK Parti'den önceki 79 senede ortalama büyüme oranı yüzde 4.8'di. Eğer AK Parti ortalamasında Türkiye büyümüş olsaydı, Cumhuriyet tarihi boyunca, bizim milli gelirimiz bu yıl olacak 1 trilyon dolar değil, 2 trilyon dolar olacaktı. IMF ve dünya bankası geçen günlerde raporlarını değiştirdiler ve Türkiye için kendi büyüme tahminlerini yıla 2 ile başlamışlardı, en son tahminde 4.2'ye çıkardılar. İnşallah büyümeye, istihdamı artırmaya devam edeceğiz. 20 yılda Türkiye'deki istihdam sayısı 19 milyondan 31,5 milyona çıktı. 12,5 milyon insan iş buldu" diye konuştu.

"Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek"

Bakan Bolat konuşmasının devamında, "Toplamda 618 milyar dolar dış ticareti olan, milli gelirinin içinde dış ticaretin yüzde 65, yani 3'te 2'lik bir pay oluşturduğu uluslararası bir ekonomiye sahibiz. Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek. Geçen yıl 906 milyar dolardı ve 10 bin 659 dolar kişi başı milli gelirimizde 11 bin doları aşmasını bekliyoruz. Bütün çabalarımız daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye ekonomisi ve halkımızın refah seviyesini, gelirini satın alma gücünü artırılarak daha mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarıdır. Orta vadeli programda ihracat hedefimiz 2026'da 302 milyar dolar. Bu mal ihracatı. Bir de hizmet ihracatı var. Türkiye'nin hizmet ihracatı dev adımlarla ilerliyor. Turizmde dünyanın 4'üncü ülkesiyiz. Kimse bunu 20 sene önce hayal edebilir miydi? Bu sene 50 milyar doların üzerinde bir turizm geliri, 55 milyonun üzerinde bir turist sayısına ulaşacağız. 2030'da 100 milyar dolar turizm geliri, 100 milyon turist hedefimiz olacak. Kişi başına turist geliri 700 doları geçmezdi. Bu sene bin dolar. Hizmetler sektöründe bu yıl 100 milyar dolar geliri aşacağız. Böylece toplamda 355 milyar dolar bir döviz gelirine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.