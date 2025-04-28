Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'ın Yeniden İmarı ve Destek Çalışmalarını Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı ve Adıyamanlılar Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı ve Adıyamanlılar Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyelerini bugün Bakanlıkta kabul ettiğini belirten Bolat, "Görüşmemizde asrın felaketi 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman'ın yeniden imarı ve inşası süreciyle ilgili devam eden çalışmaları, Adıyaman dahil olmak üzere deprem bölgemizdeki sorunların çözümü, organize sanayi bölgeleri ile ilgili çalışmaları, bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik destekleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bolat, hükümet olarak, ilk günden bu yana bölgedeki illerin, orada yaşayan vatandaşın, esnaf, sanatkar, çiftçi, üretici ve sanayicilerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları azaltmaya ve bölgeyi yeniden kalkındırmaya öncelik verdiklerine dikkati çekerek, Bakanlık olarak da oradaki çiftçi, üretici, esnaf, sanatkar ve sanayicileri desteklemeye, bölgeye yönelik teşvikleri sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.