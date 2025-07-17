Ticaret Bakanı Gürcan: Gıda İmhasına Karşıyız, Cezalar Verilecek

TİCARET Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, sosyal medyada gıda, meyve ve sebzelerin çöpe dökülmesiyle ilgili görüntülere rastladıklarını, bunları kesinlikle kabul etmediklerini belirterek, "Piyasada arzı kısıtlayıcı veya malları gereksiz şekilde imha ederek şov yapanların karşısındayız. Bunlara 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon lira arasında ceza yazma yetkimiz var" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından Sivas'ta 16 il esnaf odasının başkanlarının katılımıyla 6'ncı Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi ve Değerlendirilmesi Toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Belediye Başkanı Adem Uzun, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Toplantında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise esnaf ve sanatkarların korunmasına, güçlendirilmesine her zaman önem verdiklerini söyledi. Gürcan, Fiyat Etiket Yönetmeliğini görüşe açtıklarını anımsatarak, "Burada dara ile ilgili, özellikle pastanelerde, şeker satıcılarında veya diğer kasaplarda daranın sıfırlanması ve onun üzerinden net satışı yapılmasıyla ilgili bir maddeyi görüşe açtık. Bu tamamıyla tüketicimizin faydasına olan, tüketicimizin kutuya veya ambalaja para ödemesinin önüne geçen bir çalışma" dedi.

'VATANDAŞ HEM FİYATLARI HEM MENÜNÜN İÇERİĞİNİ GÖRECEK'

Lokanta, restoran ve kafelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması için işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması için çalıştıklarını aktaran Gürcan, "Kapının girişinde ve masalarda fiyatlar var. Hayatın dijitalleşmesi gerçeğinden yola çıkarak QR kodlarını artık bu yönetmelikle beraber geçerli sayacağız. Vatandaş isterse lokantalarımız fiziki olarak menüyü vermek zorunda. Ama masada bulundurulan QR kodları okutmak suretiyle vatandaşlarımız fiyatlara ulaşabiliyorsa bunu da artık geçerli olarak sayacağız. Esnaflardan talebimiz QR kodlarının toplandığı merkeze fiyatları bildirerek burada da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımızın en azından şu anda QR kodları geçerli olan lokantaların menülerine ulaşarak, daha evinden çıkmadan hem fiyatları hem de menünün içeriğini görebilmesinin önünü açacağız" dedi.

'İMHA ŞOVU YAPANLARIN KARŞISINDAYIZ'

Zaman zaman sosyal medyada gıda, meyve ve sebzelerin çöpe dökülmesiyle ilgili görüntülere rastladıklarını, bunları kesinlikle kabul etmediklerini Ticaret İl Müdürlükleri olarak bu durumlara karşı teyakkuz halinde olduklarını aktaran Gürcan, yaklaşık 3 saat içerisinde bu eylemi yapan esnafın veya üreticinin yanına ulaştıklarını dile getirdi. Gürcan, "Piyasada arzı kısıtlayıcı veya malları gereksiz şekilde imha ederek şov yapanların karşısındayız. Bunlara anında müdahil oluyoruz, tutanağımızı tutuyoruz ve Haksız Fiyat Kuruluna yollayarak bunlara 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon lira arasında ceza yazma yetkimiz var" diye konuştu.

'EKONOMİNİN DİNAMOSUYUZ'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise toplantının Türkiye Cumhuriyeti'nde terörün bittiği bir haftaya denk geldiklerini belirterek, "Konfederasyonda siyasi partileri de ziyaret edip, bu Türkiye uzlaşısının önemli meselesinin artık gündemden kalktığı sürecin başlangıcındayız. Artık hepimiz biliyoruz ki Türkiye kardeştir. Artık ülkemizde ağlayacak ana, ağlayacak baba, ağlayacak kardeşin kalmadığı bir süreçteyiz. Biliyorsunuz ki pandemide de bu süreci hep birlikte yaşadık. Arkasından ekonomik krizle de haşır neşir olduk. Devletin destekleriyle birazcık büyümeye gayret ettik. Sorunlar bitmek bilmiyor, her gün yeni yeni sorunlar meydana çıkıyor. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ekonominin dinamosuyuz, ülkenin barometresiyiz. Bizsiz bir hayat düşünülmesi mümkün değil. Sokağın ışığıyız. 2 buçuk milyon iş yerine sahibiz. Türkiye'deki 86 milyona hizmet eden, zanaatıyla, işletmeciliğiyle, alan ve verinin arasındaki köprü olan, insanları birleştiren insanlarsınız" ifadelerini kullandı.