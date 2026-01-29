Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Özbekistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Ankara'da bir toplanarak Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım ilişkilerini ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bugün Ankara'da bir araya gelerek, Türkiye–Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin mevcut durumunu ve iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Görüşmemizde; karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşviki, sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve lojistik konuları başta olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, kardeş Özbekistan ile karşılıklı kazanç esasına dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devinde şampiyonluk mücadelesi verecek
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...