Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz

Güncelleme:
"Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri üzere TOBB bugün 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotifi, omurgası ve güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracatla ülkenin büyümesine katkı sunan iş insanlarına teşekkür eden Bolat, ülke kalkınmasına yıllarını adamış, fedakarca emek vermiş tüm şeref belgesi ve plaket sahiplerini gönülden tebrik etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 23,5 yılda Türkiye'yi eğitimden ticarete, sanayiden ihracata, ulaştırmadan teknolojiye kadar her alanda üst lige taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 275,8 milyar dolara ulaşan yıllıklandırılmış mal ihracatımızla, 122,6 milyar doları aşan hizmet ihracatımızla, 398 milyar doları aşan yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızla, yüksek teknolojili üretim ve ihracatta kaydettiğimiz güçlü dönüşümle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak üretimi, yatırımı, ihracatı, esnafımızı, kooperatiflerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye Allah'ın izniyle adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesine emek veren tüm iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
