Bakan Bolat, Cevdet Yılmaz'ın AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabulüne katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u kabulüne katıldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kabule katılımına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerinin ortak bir rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla geliştirilmesine yönelik işbirliği alanlarını ve bu alanlarda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"AB tarafından geliştirilen yeni ticaret ve rekabet politikalarının, Gümrük Birliğinin işleyişiyle uyumlu olması gerektiği yönündeki görüş ve beklentilerimizi paylaştık. Son derece olumlu bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ticaret alanında karşılıklı fayda temelinde somut adımlar atma ve somut ve pozitif bir gündem üzerinde birlikte çalışma irademizi karşılıklı olarak teyit ettik."