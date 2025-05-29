Türkiye'den İspanya'ya 173 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi

İSTANBUL'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ve İspanya-Türkiye İş Konseyi(CEOE) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-İspanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'den İspanya'ya tekstil, inşaat, elektrikli ev aletleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren 133 Türk şirketi tarafından yaklaşık 173 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında Türk şirketleri için finansman fırsatları duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İspanyol hükümeti, bu alanlardaki Türk sektörlerini finanse etmeye hazırdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ve İspanya-Türkiye İş Konseyi(CEOE) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-İspanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Bolat ile birlikte İspanya Krallığı Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, İspanya-Türkiye İş Konseyi(CEOE) Temsilcisi Başkan Yardımcısı Iñigo Fernández de Mesa ile iki ülkeden çeşitli şirket ve kurum temsilcileri ile iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Ticarete Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve AB, ticaret, yatırım, turizm ve doğrudan yabancı yatırımlar alanlarında çok güçlü ortaklardır. Türkiye, Avrupa Birliği'nin dünya çapındaki 5'inci en büyük ticaret ortağı konumundayken, İspanya, Türkiye'nin AB içerisindeki 4'üncü en büyük ticaret ortağıdır. Bu işbirliği, 2024 yılında gerçekleşen 19,2 milyar dolarlık ticaret hacmimizle de açıkça görülmektedir. 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefini bakanlarımıza vermiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Bakan Bolat, "İspanya'nın Türkiye ekonomisine katkısı, 783 şirket ve yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırımla çok değerlidir ve bu desteği büyük bir takdirle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den İspanya'ya tekstil, inşaat, elektrikli ev aletleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren 133 Türk şirketi tarafından yaklaşık 173 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında Türk şirketleri için finansman fırsatları duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İspanyol hükümeti, bu alanlardaki Türk sektörlerini finanse etmeye hazırdır. İspanya, Türk müteahhitlerinin imza projeler yürüttüğü bir ülkedir. Türk müteahhitlik firmaları, toplam değeri 1 milyar dolar olan 6 projeyi üstlenmiş durumdadır. Bu girişimleri, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların güçlenmesi adına tüm kalbimizle destekliyoruz" dedi.

Düzenlenen toplantıdan da bahseden Bakan Bolat, "JETCO toplantımızda iki bakan olarak, şirketlerimiz arasında üçüncü ülkelerde iş birliğini de ele aldık. Özellikle Körfez, Ukrayna, Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve Latin Amerika'da iş birliklerine değindik. Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaretin artırılması, her iki taraf için karşılıklı fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu ile üst düzey bir ticaret diyaloğu kurmuş bulunuyoruz. Bu sürecin yalnızca hükümetler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Özel sektör temsilcileri olarak, bu gerekliliğin AB çevrelerinde ve iş dünyası bağlantılarında her platformda vurgulanmasının önemini sizlerden rica ediyoruz. Savunma ve yenilenebilir enerji alanları, İspanya ile iş birliğimizde iki önemli başlık olarak öne çıkmaktadır. Bu alanlarda, yenilenebilir enerji, hidrojen, karbon ayak izi azaltımı, enerji verimliliği ve savunma ile havacılık sanayi ve denizcilik projelerinde ekonomilerimizi teşvik ederek, ekonomik bağlarımızı daha da derinleştireceğimize ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendireceğimize inanıyoruz" dedi.