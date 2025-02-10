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Ticaret Bakanı Bolat'tan İstatistik Değerlendirmesi: Sanayi Üretiminde Rekor Artış

Ticaret Bakanı Bolat'tan İstatistik Değerlendirmesi: Sanayi Üretiminde Rekor Artış
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Aralık ayında sanayi üretiminde son 21 ayın en yüksek artışının gerçekleştiğini ve işsizlik oranının son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Bakan, ihracat ve istihdamın artırılması için hükümetin kararlı çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İşgücü İstatistiklerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sanayi üretiminde 2024 Aralık'ta son 21 ayın en yüksek aylık artış gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistiklerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Bolat, "Sanayi üretiminde 2024 Aralık'ta son 21 ayın en yüksek aylık artış gerçekleşmiştir. 2024 yılında işsizlik oranı, ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında yüzde 8,6'ya geriledi. İSO İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, 2025 yılı Ocak ayında 51,2 ile üst üste 13. ay iyileşmeye devam etmiştir. İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme oluşturmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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