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Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sektörde ciddi bir eleman açığı olduğunu belirten Bolat, "Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" ifadelerini kullandı.

Tarladan sofraya gelene kadar bazı ürünlerin fiyatındaki fahiş artış tepkilere neden oluyor. Piyasadaki yüksek fiyatlar hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Özellikle limonda son dönemde oluşan yüksek fiyat vatandaşın cebini yakıyor. Geçen hafta 30 liraya alınan limona bugün 100 lira verenler neye uğradığını şaşırıyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyatın fahiş olduğunu ve ağustos ayında normale döneceğini belirtti.

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"BU AÇIK YABANCI İŞÇİLERLE DE KAPATILAMIYOR"

Bakan Bolat, "Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü. Toplananlar da Nevşehir ve Mersin'deki depolara alındı. Normalde 4 milyon ton alırlar, bu sene depolara 1 milyon ton limon gelmiş. Limonun Nişantaşı'nda markette 100 TL, Güngören'de 50 TL olmasının sebebi bu. Yeni hasat ağustosun başında. Hasada az zaman kaldığı için depocularda az limon var. Onlar da ucuza aldıkları ürünü zamlı satıyor. Denetimlerimiz bunları ürküttü. Baskınlarda Hal Kayıt Sistemi'nde olmayan tonlarca limon ele geçirildi. Ağustosta limon fiyatı normale döner." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarım Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (23)

Sinem Altuntaş:

Bu sığınmacılar gitmezse tarım ve hayvancılığı bilmem ama siz kesin biteceksiniz

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Kent Blue:

Ülkede tarım ve hayvancılık zaten bitmiş

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Nuri Aga:

Bak bak bak, afganlar giderse hayvancılık bitermiş. Vay beee. Kim bitirdi çobanlığı, hayvancılığı, tarımı. 12 yıl kesintisiz eğitim dediniz ne çoban, ne elektrikçi ne sanayide tamirci usta bıraktınız. 18 yaşından sonra gençler çoban mı olur, tamirci mi olur.

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Demir Acer:

Bakana kapak gibi bir cevap, günün yorumu on puan benden

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oguz:

ÜLKEDE TARIM VE HAYVANCILIK KALDIMI BAHSETTİGİ ÜLKE TÜRKİYE Mİ

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İbrahim Coşkun:

Tarım la hayvancılıkla uğraşmayanlar boş konuşmasın doğru söylüyor kim çalışır hayvancılıkta gençseniz veya çocuğunuz varsa çalışır mı?

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Demir Acer:

Gülermisin ağlar mısın bakan espiri yapmış sanırsam

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Mucahit Kocyigit:

Limon üreticileri kar edemediklerini söyleyip ağaçları sökmüşlerdi yönetimde seyretmişti siz bu ağaçları neden söküyorsunuz diye soran olmadı

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Demiryürek:

25 bin Afgan çoban gitsin hayvancılıkda o ölçüde yapan yapsın 25 bin kişinin maliyeti kendini kurtarmaz

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Erdinç Arslan:

Ülkemin hayvancılığı sığınmacılara teslim edilmiş. yakında sanayimiz her şeyimizi teslim ederiz. bravo . diyecek kelime bulamıyorum. bravo

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