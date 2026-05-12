Bakan Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i ağırladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile görüşmelerinde Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretteki fırsatları ve işbirliği potansiyellerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye'ye atanan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i Bakanlık'ta ağırladıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve işbirliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine inancımız tamdır."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
