Bakan Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i ağırladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile görüşmelerinde Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretteki fırsatları ve işbirliği potansiyellerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'ye atanan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i Bakanlık'ta ağırladıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve işbirliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine inancımız tamdır."