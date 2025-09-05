Ticaret Bakanı Bolat, Rize'de konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şunu bilin ki Allah'a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini, ülkesini düşünen güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet, güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor." dedi.

Sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanlarıyla bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Bolat, Rize'de bugün çok yoğun programlarla verimli toplantılar yaptıklarını söyledi.

Sahada her zaman halkla bir arada olmayı amaçladıklarını ifade eden Bolat, eleştiriler, sorunlar, öneriler konusunda bilgi alarak çalışmalarını bu şekilde yönlendirdiklerini belirtti.

Bolat, Rize'yi ilgilendiren her konuda değerlendirmeler ve öneriler aldıklarına işaret ederek, "Şahsen bizim bakanlığımızın yetki alanındaki konularda biz görevimizi layıkıyla yapacağız. Bunun takipçisi olacağınızı biliyorum ve irtibatta kalacağız. Diğer bakan arkadaşlarımı ilgilendiren konularda da buradan aldığımız raporlar ve notlar çerçevesinde onları da hassaten yazılı ve sözlü olarak bilgilendirip sizlerin mesajlarınızı ileteceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların 22,5 yıldır Türkiye'ye her alanda büyük gelişmeler ve mesafeler kaydettirdiğini aktaran Bolat, "Türkiye'mizin dünya liginde hem rakamlar itibariyle ekonomik gelişme ve istihdamı, ihracatı, büyüme, üretim, turizm, hizmetler, savunma sanayi her alanda başardığı büyük aşamalar hem de altyapıda, üst yapıda yepyeni bir ülkenin ortaya çıkması ve vatandaşlarımızın hayat kalitesi ve refah düzeyinin satın alma gücünün arttırılması konusunda elhamdülillah sicilimiz çok çok olumlu eserlerle, hizmetlerle ve performansla dolu." diye konuştu.

Bolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin AK Parti ile Cumhur İttifakı'nda bir arada bulunması ve yol arkadaşlığı yapmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

"Güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var"

Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi işlerimizde gerek yaşadığımız savaştı, salgındı, depremdi, kuraklıktı, zirai dondu bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Şunu bilin ki Allah'a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini ülkesini düşünen güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet, güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor. Bunu yurt dışında olanlar ve diğer ülkeler Türkiye'nin bu yükselen gücünü görüyor ve takdir ediyorlar. Türkiye'ye, bize karşı pek sevimli duyguları olmasa bile takdirleri ve saygıları yüksek. Biz buna şahidiz, yurt dışında ticaret kovalayan bir bakanlık emanetçisi olarak. Hep birlikte bunu başardık. Milletimiz kadirşinas, vefakar, seçim sandıklarında hep oy verdi, destekledi. Bu şekilde istikrarı savunduk."

"Yasakları, yoksulluğu, yolsuzlukları yani 'üç Y' ile mücadeleyi başardık"

Bakan Bolat, 2002 öncesinde 78 yılda 58 hükümet değiştiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2002'den bu yana 23 yılda AK Parti var ve Cumhur İttifakı var ülkeyi yönetiyor fark bu. 2002'den önce her 2-2,5 yılda bir ekonomik kriz olurdu. Ama 2002'den sonra Allah'a şükür kendi hatalarımızdan kaynaklanan bir kriz hiçbir zaman olmadı. 2008-2009 dünya krizi oldu. Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' dedi ve teğet geçti. Darbe girişimleri oldu toplu gösterilerle hükümet devirme planları, aksiyonları oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzlukları yani "üç Y" ile mücadeleyi başardık. Salgın geldi yüzyılda bir oldu dünyada. Onu da çok başarılı sağlık programlarımız ve kriz yönetme becerimizle aştık."

2020'de dünya ekonomisinin yüzde 10 küçüldüğünü ifade eden Bolat, "Biz yüzde 1,8 büyüdük. Dünya 40 yıl sonra çok büyük yüksek enflasyonla tanıştı. Biz de bu faturayı ödedik ve görüyorsunuz yüzde 76'ya çıkan enflasyonu yüzde 32'lere düşürdük. Yüzde 30'un da altına yıl sonunda düşüreceğiz." dedi.

Bolat, tarihin en büyük depremlerinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Onun da Allah'a şükür 2,5-3 yılda üstesinden gelmiş oluyoruz. Rusya ile Ukrayna mini dünya savaşına tutuştu. Enerji, gıda krizleri oldu. Yine o krizleri de Allah'a şükür teğet geçirerek atlattık." ifadelerini kullandı.