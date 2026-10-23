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Ticaret Bakanı Bolat, KİK Sekreteri ile serbest ticaret anlaşmasını görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi ile İstanbul'da Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerindeki aşamayı ele aldı. Bolat, 2025'te 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ileri taşıyacak anlaşmanın en kısa sürede imzalanmasını hedeflediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüşmesinde, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde gelinen aşamanın ele alındığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ve stratejik öneme sahip Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde gelinen aşamayı ele aldık. 2025 yılında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak bu anlaşmanın müzakerelerini tamamlayarak en kısa sürede imzalanmasını hedefliyoruz. Bölgesel ticaretimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı güçlendirecek, iş dünyalarımıza yeni fırsatlar sunacak Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesi konusunda ortak irademizi teyit ettik. Türkiye olarak, Körfez ülkeleriyle ekonomik işbirliğimizi derinleştirmeye ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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