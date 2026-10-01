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Ticaret Bakanı Bolat, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Sidhu ile görüştü:

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- "4,5 milyar dolara varan ikili ticaretimizin mevcut durumu ve enerji, savunma, ticaret, ulaşım, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarındaki önemli iş potansiyellerinin ortaya çıkarılması için atılacak sonraki adımları ele aldık"

NEW Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada ile ortaklığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'nin temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin resmen başlatılmasının ardından yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı.

Wisconsin eyaletindeki G20 Ticaret Bakanları Toplantısı vesilesiyle Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"4,5 milyar dolara varan ikili ticaretimizin mevcut durumu ve enerji, savunma, ticaret, ulaşım, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarındaki önemli iş potansiyellerinin ortaya çıkarılması için atılacak sonraki adımları ele aldık. Serbest Ticaret Anlaşması istikşafi görüşmelerinin ekim ayı sonuna kadar bitirilmesini karşılıklı olarak teyit ettik."

Kaynak: AA
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