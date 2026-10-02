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Ticaret Bakanı Bolat, Güney Kore Ticaret Bakanı Park ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Kore Ticaret Bakanı Park Jung-Sung ile görüşmesinde Türkiye-Güney Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak dengeli ticarete hizmet edecek adımları ve yatırım alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Kore Ticaret Bakanı Park Jung-Sung ile görüşmesinde Türkiye-Güney Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak dengeli ticarete hizmet edecek adımları ve yatırım alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu ABD'nin Milwaukee kentinde, Güney Kore Ticaret Bakanı Park ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede Türkiye-Güney Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak dengeli ticarete hizmet edecek adımları ve yatırım alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bolat, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya yönelik isteklerini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bolat, ayrıca küresel ticarete ilişkin son gelişmeler ve G20 gündemindeki başlıklar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünya ülkeleriyle ticaret diplomasisini karşılıklı fayda temelinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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