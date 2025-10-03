Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonu Yeniden Yüzde 33 Bandına Çektik

Gülseren KARAPINAR-Hadican EROL/İSTANBUL, - OKMEYDANI'ndaki PERPA Ticaret Merkezi'nde yönetim ve esnaflarla toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonumuzu 14 ay önce gördüğü yüzde 76'dan, tekrar yüzde 33 bandına kadar getirmiş olduk. Bu enflasyonla mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Okmeydanı'ndaki PERPA Ticaret Merkezi'nde yönetim ve esnaflarla toplantıya katıldı. Toplantıda Bakan Bolat'a İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de eşlik etti. Daha sonra İTO Perpa Bölge temsilciliğini ziyaret eden Bakan Bolat, burada İTO'nun bölge temsilciliklerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

'İHRACATTA 269 MİLYAR 750 MİLYON DOLARLA SON 12 AYIN YILLIKLANDIRILMIŞ REKORU KIRILDI'

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayı ihracatımızı dün açıkladık. Yüzde 3'lük aylık artışla, geçen yılın aynı ayına kıyasla 654 milyon dolarlık ilave bir artış sağladık. Tarihin Eylül ayı rekoru oldu. Toplamda da 269 milyar 750 milyon dolarla da son 12 ayın yıllıklandırılmış rekoru kırıldı. Esnaflarımıza 688 milyar lira yüzde 50 sübvansiyonlu finansman desteği sağladık 22 yılda. Sadece bu yıl 125 milyarı geçti bu verdiğimiz destekler. KOBİ'lerimize yönelik de bu yıl 2 defa Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerimiz ilkinde 30 milyar lira, ikincide 25 milyar lira bütçeyle çıkarıldı ve dağıtıldı. İhracatçılarımız için Merkez Bankası'nın günde 4 milyar liralık reeskont kredileri de devam ediyor. Esnaf kredilerinde maliyet yüzde 25, ihracatçıların reeskont maaliyet yüzde 25,5 civarında. Bunlarla elden geldiğince bu büyük dünya ve küresel sıkıntılar içinde, Türkiye'deki deprem bölgelerinin yeniden imarının gerektirdiği finansman hacmi çerçevesinde, ekonominin diğer aktörlerinin de ayakta kalması için mücadele ediyoruz. Bunun yanında da enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonumuzu 14 ay önce gördüğü yüzde 76'dan, tekrar yüzde 33 bandına kadar getirmiş olduk. Bu enflasyonla mücadele kararlılıkla devam edecek. İstikrar içinde büyümek işin püf noktasıdır, kritik noktasıdır. Bu anlamda temel mallardaki enflasyon rakamları daha da aşağıda çünkü. Ne kadar istikrar içinde olursak o kadar gelişmemiz, büyümemiz hızlanacak" dedi.

'BU YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 3,6 BÜYÜME KAYDETTİK'

Bakan Bolat, "Bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme kaydettik. Milli gelirimiz 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunu 1,5 trilyon doları aşarak tamamlıyoruz. Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 17 bin dolara yaklaşıyor. Mal ve hizmet ihracatı olarak da toplamda 390 milyar dolara Eylül ayında ulaştık. Bu bizim yıl son hedefimizdi. Eylül ayında ulaştık. Hizmet ihracatında son 12 ayda 120,5 milyar dolar. Mal ihracatında 269,7 milyar dolar olarak geldik. Daha da iyi olacak. İstihdam cephesinde 32 milyon 820 bini aştık. İşsizlikte de yüzde 8,5 ile 28 aydır tek haneli rakamda işsizlik oranı devam ediyor. Cari açığımızda 40 milyar dolardı 2023 sonu. Geçen yıl 10 milyar dolara kadar düşürmeyi başardık. Bu yılda 20 milyar dolar civarında, Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açığımız. İthalat noktasında baktığımızda, ithalatımızda da ihracatımız arasında şu anda yıllıklandırılmış 89 milyar dolar bir dış ticaret açığımız var. Biz hizmet ticaretinde yaklaşık 60-65 milyar dolar fazla verdiğimiz için dış ticaret açığımızı mümkün olduğunca 100 milyar doların, 90 milyar doların altında tutmaya çalışıyoruz. Daha da aşağılara çekmek hedefimiz ama ortalama 65 milyar dolar enerji ithalatımız olunca bunu tabii sıfırlamak şu an için mümkün değil. Ama doğalgaz kaynaklarımız arttıkça yeni rezervler bulunuyor. Sakarya Doğalgaz Sahası, Gabar'daki, Batman'daki petrol sahaları ile yerli enerji noktasında önemli adımlar atıyoruz. Şu anda günlük petrol tüketimimizin yüzde 15'ini yerli üretimle karşılıyoruz. Elektrik üretimimiz dört katına çıktı son 22 yılda" dedi.