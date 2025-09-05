Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla Mücadelede Güçlü Rahatlama Bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı." dedi.

Bolat, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen, "Sivil Toplum Kuruluşları ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda iş dünyası temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu, sorularını yanıtladı.

"Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı." ifadesini kullanan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu sonbahardan başlayarak finansman şartları iyileştikçe ve önümüzdeki yıl da bu süreç devam edecek daha güçlü bir rahatlamayı hep birlikte hissedeceğiz. Suni hormonlu politikalar izlenirse, böyle bol keseden kontrolsüz bir şekilde karşılığı olmadan para dağıtma, para basma gibi politikalar olursa Allah korusun bu çok büyük bir enflasyonu beraberinde getirir ve kaybeden hepimiz oluruz. Türkiye'nin her tarafında üreten sanayici, esnaf, çiftçi, KOBİ ve tüm tarım üreticilerine, emeklilerimize, memurlarımıza, işçilerimize gösterdikleri sabır ve dayanışma için çok teşekkürler ediyoruz."

Rize'ye 22,5 yılda 309 milyar liralık yatırım yapıldı

Rize'ye yapılan yatırımlara ilişkin Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi olduğu için değil, Türkiye'nin her tarafına bu hizmetler yapılıyor. Rize'ye de 22,5 yılda 309 milyar lirayı bulan yatırımlar yapıldı." diye konuştu.

Bolat, Rize'ye hem yerli hem de yurt dışından turistlerin geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama fiyatlar ne oldu? Füze gibi yükselmeye başladı. Olmaz. İstanbul'da otellerde geçen ay 'yüzde 30, 40 doluluk var' diye şikayetler alıyorduk, duyuyorduk yani hükümetiz, siyasiyiz, bütün bu şikayetlere hassasiyet gösteriyoruz ama otellerdeki fiyatları da biraz kontrol etmek lazım. 100 avroya satılan bir odayı bir anda 300, 400 avroya müşteri var diye çıkarırsanız, müşteri enayi değil, başka ülkeye gidiyor. Ona göre planı var, bütçesi var. O nedenle arkadaşlar, hepimiz makulde ve istikrarda uzlaşmak zorundayız."

Bakan Ömer Bolat, yaş çay fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, milli içeceğimiz olan çayın da diğer tarım ürünleri açısından da üreticilerimizin alın terinin karşılığını vermeye her zaman gayret ettiler. Bu sene de aynısı yapıldı. Tarım ürünlerinde şöyle dönemler oluyor, bazı yıllar üretim çok bol oluyor ve üretici bir an önce satıp parasını almak istiyor, o arada da fiyatlarda düşüş başlıyor. Bazı dönemlerde de zirai don, sel veya aşırı kuraklık oluyor, o zaman da ürünün verimi düşüyor, rekolte düşüyor. Bu sefer de tüketici açısından sıkıntılı bir süreç çünkü fiyatlar otomatik yükseliyor."

Bu yıl bazı meyve çeşitlerinde zirai don olayı yaşandığını hatırlatan Bolat, "Daha, 'üretim yüzde 50 az olacak' lafı dolaşır dolaşmaz, 'Ben malımı satmam, ağaçtan şu paradan aşağı satmam' şeklinde bir anda ortak bir tavır ortaya çıkıyor. Bu noktada da biz Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı çözümler bulmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bizim hükümetimiz öyle bir yasa çıkarmaz"

Bolat, "Nereden buldun yasası şeklinde bir yasa yoktur." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Maliye Bakanımızla Çin gezisinde bunu da konuştuk, öyle 1998'de getirilen hatırlıyorum 'Nereden buldun yasası' gibi bir yasa asla gelmeyecek. Bizim hükümetimiz öyle bir yasa çıkarmaz. Sadece FATF diye uluslararası yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele organı var. Bunların yaptığı çalışmada çok az sayıdaki yurt dışı bağlantısında Türkiye ile alakalı bir usulsüzlük görmüşler ticari şirketlerin birkaç tanesinde ve Maliye Bakanlığımıza sorular yönelmişler. 'Ne oluyor? Türkiye Haziran 2024'te gri listeden zaten çıkmıştı. Böyle bir yeni durum mu var?' diye. Maliye Bakanlığımız da önlem olarak ve FATF'ta yapılan çalışmaları göstermek için kesinlikle sorgulanmayacak bir soru bildirimi şeklinde bir uygulamaya girmek istiyor. 'Şuyum var, şuradan buldum' yani 'mirastı, alacağım vardı teslim aldım' gibi bir yaklaşımla. Maliye Bakanımızın bizzat ağzından duydum, 'Hiçbir şekilde nereden buldun olayı yapılmayacak. Basit, kısa bir bildirim formu o da tek soruluk' şeklinde diye ifade etti."

Bakan Bolat, "Bugün esnaflarımız için de TESKOMB'la görüştüm, pazartesi sabahı Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleri için 100 milyon lira kaynak aktarılacak. Onun da müjdesini burada Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduk." diye konuştu.

