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Ticaret Bakanı Bolat, Bangladeşli bakanla İstanbul'da ticari ilişkileri görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da Bangladeş Ticaret, Sanayi, Tekstil ve Jüt Bakanı Khandaker Abdul Muktader ile görüştü. Bolat, işbirliğinin güçlenmesinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Asya ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde özel önem atfettikleri Bangladeş ile işbirliğinin güçlenmesinin, bölgesel barış ve istikrara da önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da, Bangladeş Ticaret, Sanayi, Tekstil ve Jüt Bakanı Khandaker Abdul Muktader ile bir araya geldiklerini, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Bangladeş ile işbirliğimizin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha ileriye taşıyacak somut adımlar üzerinde durduk. İkili ve bölgesel anlaşmaların, üst düzey temasların ve özel sektörümüz arasındaki etkileşimin artırılmasının, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesindeki önemini vurguladık. Asya ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde özel önem atfettiğimiz Bangladeş ile işbirliğimizin güçlenmesinin, bölgesel barış ve istikrara da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA
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