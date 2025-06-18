Ticaret Bakanı Bolat, Ayakkabı Sanayicileri ile Buluştu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da ayakkabı sanayiinin önde gelen temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda, ülkemizin köklü ve emek yoğun sektörlerinden biri olan ayakkabı sanayimizin önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda, ülkemizin köklü ve emek yoğun sektörlerinden biri olan ayakkabı sanayimizin önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Sayın Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı İstişare Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve heyet üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede sektörümüzün bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulunduk. Görüşmemizde, sektörümüzün dünya pazarlarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, yerli markalarımızın küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Aynı zamanda, TASD ve TASEV'in eğitim, araştırma ve insan kaynağı geliştirme alanlarındaki katkılarını memnuniyetle dinledik. Üretime, istihdama ve ihracata sunduğu değerli katkılarla ülkemizin kalkınmasına hizmet eden her sektörümüzün olduğu gibi; ayakkabı sektörümüzün de her zaman yanındayız. Ticaret Bakanlığı olarak bu alandaki desteğimizi daha da artırarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.