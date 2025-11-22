Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'da partililerle buluştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şimdi terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik süreci ilerliyor. Dış politikada Türkiye artık sadece kendi coğrafyasında değil dünyada oyun kurucu, barış gönüllüsü ve birçok dünya ülkesinin yanında görmek istediği ülke konumuna geldi." dedi.

Bolat, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, 23 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine hizmet veren AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de çok partili hayata geçilen yıllardan, 1950 yılından bu yana en uzun süre seçim ve demokrasiyle iktidarda görev yapan yegane partinin AK Parti ve liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bolat, Cumhur İttifakı ile ülke yönetiminin son 10 yılına birlikte damga vurduklarını kaydetti.

Darbe teşebbüslerini, demokrasiyi kesintiye uğratma çabalarını birlikte engellediklerini dikkati çeken Bolat, "Ekonomik darbe girişimlerini birlikte püskürttük. 2008-2009 yıllarındaki dünyada yaşanan ekonomik krizi, Kovid-19 salgını, yüksek enflasyon bunalımı ve çok büyük depremler yaşadık. Bütün afetlerle mücadeleyi de Cumhurbaşkanı'mızın koordinasyonu ve liderliğinde AK kadrolar olarak yaptık." dedi.

Bütün krizlerden güçlenerek çıktıklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Ekonomideki başarılarımız, milli geliri dolar bazında 6,5 kat yükseltmemiz, mal ve hizmet ihracatını 7,6 kat arttırmamız, Türkiye'yi başta dış politikada, savunmada, askeri alanda zaferlere ulaştırmamız enerjide elektrik üretimimizi 4 katı arttırmamız, tarımda milli gelirimizi dolar bazında 3 katı arttırmamız, sanayide birçok sektörde dünyada ilk 10 içinde yer alan ülke konumuna ulaşmamız çok büyük başarılarımız oldu. Türkiye, ayrıca dünyanın alt ve üst yapısını en iyi ve modern şekilde yenilemiş ülkelerin başında gelmektedir. Millet bahçeleri, kütüphaneler gençlik ve bilgi merkezleri, üniversite sayılarının arttırılması, okulların yenilenerek derslik sayılarının yaklaşık 2 katına çıkarılması, şehir hastaneleri, hastanelerdeki modern yatak sayılarının 2 katına çıkması hep bu dönemde başarıldı."

"AK Parti'nin göreve geldiğinden bu yana '3 Y' yani yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadeleyi başarıyla uyguladığını" anlatan Bolat, AK kadrolarla Türkiye'nin dünyada saygın, itibarlı, güçlü bir ülke olmasını sağladıklarını kaydetti.

"Son 10 yılda terörle mücadelede büyük bir zafer kazanıldı"

Türkiye'de siyasi istikrarın 23 yıldır kesintisiz sürdüğünü anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda terörle mücadelede büyük bir zafer kazanıldı. Şimdi terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik süreci ilerliyor. Dış politikada Türkiye artık sadece kendi coğrafyasında değil dünyada oyun kurucu, barış gönüllüsü ve birçok dünya ülkesinin yanında görmek istediği ülke konumuna geldi. Amerikan siyasetinde Türkiye kilit oyuncu, Rus ve Çin siyasetinde de. Afrika'da zaten çok sevilen, saygı duyulan bir ülke. Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da dahi Türkiye saygı duyulan bir ülke konumuna geldi."

Belediye seçimlerinde bazı yerlerde "yol kazası" yaşadıklarını ifade eden Bolat, "Ama bu bir hayra vesile oldu. Bir yanda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın halkın içinde, gönlünde olan başarılı icraatları, çalışmaları diğer yanda da '3 Ç' yani çöp, çukur, çamura gömülmüş, suyu bulmada sıkıntı çeken, halkın sorunlarıyla, trafikle, yolla, su temini, çevre ve parklarla uğraşmayan, birçok yerde gırtlağına kadar yolsuzluklara boğulmuş bir belediyecilik anlayışı. Farkın anlaşılması için bu hayırlara vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Anketlere göre son aylarda AK Parti ve CHP arasındaki farkın AK Parti lehinde açılmaya başladığını dile getiren Bolat, kibirlenmeden, halkın gönlünden hiç kopmadan hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.