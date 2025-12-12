Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş çevreleriyle bir araya geldi

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Odası ve iş çevreleri ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini ve potansiyelini paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Bolat, NSosyal hesabından söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."




