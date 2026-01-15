Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Thomas ile görüştü Açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.
Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Thomas'ı, Ticaret Bakanlığı'nda kabul ettiğini belirten Bolat, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik."