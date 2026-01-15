Haberler

Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Thomas ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve e-ticaret üzerinde görüşmeler yaptı. Türkiye-AB ticaret ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak işbirliğini geliştirme iradesini dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Thomas'ı, Ticaret Bakanlığı'nda kabul ettiğini belirten Bolat, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Kararın ardından ülkede milyonlarca hesap kapatıldı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Yıldız isme yaptığı teklif ortaya çıktı
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Avustralya'da 16 yaş altında sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Kararın ardından ülkede milyonlarca hesap kapatıldı
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı