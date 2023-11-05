Ticaret Bakan Yardımcısı Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, "84 Meslek Odası ve 61 bin Esnaf ve Sanatkarımıza hizmet etmeye, derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarımızın kendini geliştirmesine ve gelişime katkı sağlamak için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Esnaf ve Sanatkarımızın sorunları ve çözümleri noktasında sahayı gezip analiz ederek Esnafımızın sorunlarını gerek yerelde gerekse genel anlamda ilgili Bakanlıklarımız ve Belediyelerimizle görüşmelerimize devam ediyoruz. İletişim dilini kullanarak yerelde ve genelde yaptığımız çalışmalarla birlikte Esnaf ve Sanatkarımızın iş ve işleyişlerini daha da kolaylaştıracağız" dedi.

Daha sonra sözü alan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise, "Esnaf ve Sanatkar teşkilatımız, üretim ve istihdama sağladıkları katkının yanında, Milli birliğimize ve beraberliğimize yönelik katkıları ile de Milletimizin gönlünde yer edinmiş bir kesimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden pandemi dönemine ve yaşadığımız doğal afetlere kadar tüm olumsuz gelişmelerin olduğu zamanlarda, esnaf ve sanatkar teşkilatımızı, her daim Devletimizin ve Milletimizin yanında gördük. Bununla birlikte, Devletimiz de esnaf ve sanatkar camiamızı içinden geçilen zorlu süreçlerde hiçbir zaman yalnız bırakmamış, tüm imkanları ile ticaret erbabımızın yanında olmuştur. Bakanlık olarak, büyük bir aile olarak gördüğümüz Esnaf ve Sanatkarlarımızın mevcut sorunlarının çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizin ve her zaman olduğu gibi Esnaf ve Sanatkar teşkilatımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bununla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli araçlarından olarak gördüğümüz kooperatiflerimizin güçlendirilmesi ve bu sayede Milli kooperatifçiliğimizin daha fazla geliştirilmesi için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Oda Başkanlarının sorunlarına dinledi.

Toplantının sonunda Bakan Yardımcısı Gürcan, KONESOB AFAD Arama Kurtarma Ekibine, Yılın Minibüs, Servis, Taksi ve Ağır Vasıta şoförlerine Teşekkür Belgesi verdi. Toplantıya, Vergi Dairesi Başkanı Sayın Recep Bora, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Yılmaz, AFAD İl Müdürü Sayın Yıldız Tosun ve KONESOB'a bağlı Oda Başkanları katıldı. - KONYA