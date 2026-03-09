Haberler

E-ticaret sektörü iftar programında bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret ekosisteminin doğru bilgilendirme, öngörülebilir koşullar ve adil denge ile geliştirilmesi gerektiğini belirtti. E-ticaret hacminin büyümesine dikkat çekerken, sektöre güvenin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlık olarak hedeflerinin alıcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirildiği, satıcıların öngörülebilir koşullarda faaliyet gösterdiği ve piyasa aktörleri arasında adil dengenin sağlandığı e-ticaret ekosistemini tesis etmek olduğunu söyledi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) düzenlediği iftar programına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, ETİD yönetim kurulu üyeleri ve e-ticaret sektörü temsilcileri katıldı.

Gürcan, buradaki konuşmasında, her zaman ETİD'le sektörle alakalı görüşmeler yaptıklarını, yakın bir işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaret artış hızının tarihsel ortalamanın altında kaldığı, ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı bir dönemden geçildiğini anlatan Gürcan, bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Gürcan, 2025 yılı son çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,4 artarak ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirterek, "GSYH 1 trilyon 596 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüme performansında ihracatın da katkısı belirleyici oldu. 2025 mal ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin gün geçtikçe geliştiğini söyleyen Gürcan, "2019'da Türkiye'de e-ticaret hacmi 136 milyar lira iken, 2024'te bu rakam 21 kat arttı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 2025 yılı e-ticaret hacmi 4,6 trilyon liraya yaklaştı." diye konuştu.

Gürcan, e-ticaret pazarının ve hacminin sürekli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bakanlık olarak sektöre yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürcan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz alıcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirildiği, satıcıların öngörülebilir koşullarda faaliyet gösterdiği ve piyasa aktörleri arasında adil dengenin sağlandığı e-ticaret ekosistemini tesis etmek. Bu doğrultuda e-ticarete güveni artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde idari tedbirleri hayata geçireceğiz. Bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlerle işbirliği yaparak sorunlara karşı en iyi çözümleri üreteceğimize yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
500

