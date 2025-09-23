Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Gaziantep'in İhracatı İçin Fırsatlara Dikkat Çekti

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Bölgemizdeki son dönem gelişmelerin Gaziantep'in ihracatı için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) işbirliğinde "İhracatın Finansmanı Buluşmaları" düzenlendi.

GAİB hizmet binasındaki program öncesinde Türk Ticaret Bankası Gaziantep Şubesinin açılışı yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nda, Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve yaşanan gelişmelerin Gaziantep'in ihracatı açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Büyük ekonomiler arasında artan ticaret savaşları ve yükselen korumacı politikalar olduğunu belirten Ağar, "Bölgemizde yaşanan gerginlikler, küresel ticaretin önündeki en büyük risk unsurları haline geldi. Bölgemizdeki son dönem gelişmelerinin Gaziantep'in ihracatı için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz." dedi.

Suriye'deki siyasi ve ekonomik normalleşmeyle birlikte yeniden yapılanma sürecinin bölge için önemine işaret eden Ağar, şunları söyledi:

"İnşaat malzemeleri, gıda, halı, ev tekstili başta olmak üzere birçok sektörde ihracat ve yatırım yoluyla pazar elde etme anlamında güçlü bir potansiyel var. Bu pazarda önemli işbirlikleri için kurulacak zemin ülkemiz firmaları için bir fırsattır. Bunu somut bağlantıya dönüştürmek amacıyla 62. Uluslararası Şam Fuarı gerçekleştirildi. Suriye halkı zor günleri geride bırakmak için yine bizleri yanlarında görmek istiyor. Bu vesileyle tüm Gaziantep iş dünyamızı Suriye'deki yatırım fırsatları için ülkedeki temsilciliklerimizle yakın temas halinde bulunmaya davet ediyorum."

Ağar, Gaziantep Üniversitesi ile imzaladıkları ihracat akademisi işbirliği protokolüne değinerek, dış ticaret öğrenmek isteyen vatandaşlara 95 saatlik yoğun bir müfredatla eğitim verileceğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de her alanda çok çalışacaklarını, en iyisi olmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatın önemine işaret ederek, "Şu anda ihracatın devam edebilmesi ve yaşayabilmesi için finansman en önemli işlerimizden biridir." dedi.