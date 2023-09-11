Tibet, Karbon Nötr Olma Hedefini Gerçekleştirdi

Tibet Özerk Bölgesi'nin bölgesel yönetim başkanı Yan Jinhai, Qinghai-Tibet Platosu ekosistemi konulu bir forumda bölgenin genel olarak karbon nötr olma hedefini gerçekleştirdiğini söyledi.

LHASA, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin bölgesel yönetim başkanı Yan Jinhai, Qinghai-Tibet Platosu ekosistemi konulu bir forumda bölgenin genel olarak karbon nötr olma hedefini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tibet'te ulusal bir ekolojik medeniyet yaylası inşa etmeye yönelik Namjagbarwa Forumu, Pazar günü bölgenin Nyingchi kentinde başladı. Açılış töreninde konuşan Yan, Tibet'in Çin'in çift karbon hedefine daha fazla katkıda bulunabilecek konumda olduğunu söyledi.

Foruma katılan uzmanların verdiği bilgilere göre şu anda Qinghai-Tibet Platosu ekosisteminin karbon yutağı, yıllık 162 milyon tonla Çin'in toplam ekosistem karbon yutağının yüzde 8 ila 16'sına karşılık geliyor.

Çin'de Qinghai-Tibet Platosu hakkında gerçekleştirilen ikinci bilimsel araştırma taramasının bulgularıyla birleştirilen veriler dikkate alındığında, Tibet ekosisteminin yıllık karbon yutağı son yıllarda yaklaşık 47,6 milyon tonluk karbondioksit hacmine ulaştı. Bölgenin yıllık karbon emisyonları da toplamda yaklaşık 11,5 milyon ton olarak hesaplandı. Uzmanlar bu durumda bölgenin fiilen karbon nötr olduğunu belirtti.

Çin, karbondioksit emisyonlarının 2030'a kadar zirveye ulaşacağını ve 2060 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.