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THY, 9'uncu kez 'Türkiye'nin en değerli markası' seçildi

THY, 9'uncu kez 'Türkiye'nin en değerli markası' seçildi
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Türk Hava Yolları, Brand Finance tarafından 2018'den bu yana 9. kez Türkiye'nin en değerli markası seçildi. Marka değeri yüzde 27 artışla 2,9 milyar dolara yükseldi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonucu 2018 yılından bu zamana kadar 9'uncu kez ' Türkiye'nin en değerli markası' seçildiğini duyurdu.

THY'nin, 2018 yılından bu yana kesintisiz olarak koruduğu unvanını bu yıl da sürdürdüğü kaydedildi. Marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolara yükselten Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en değerli markası unvanını üst üste dokuzuncu kez koruduğu bildirildi.

Küresel havayolu markaları sıralamasında da yükselişini sürdüren THY'nin, dünyanın en değerli havayolları arasında 15'inci sıraya yerleştiği ve bugüne kadarki en başarılı derecesini elde ettiği aktarıldı.

'İSTİKRARLI BÜYÜMENİN SONUCU'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden bayrak taşıyıcı marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Dokuz yıldır aralıksız şekilde Türkiye'nin en değerli markası olarak gösterilmek ve marka değerimizi yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolar seviyesine yükseltmek, ortaya koyduğumuz istikrarlı büyümenin ve güçlü marka stratejimizin önemli bir göstergesidir. Türk Hava Yolları olarak hizmet kalitesine ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak ülkemize değer katmaya ve bayrağımızı gökyüzünde gururla taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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