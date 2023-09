THY'nin çantalardan çocuk botlarına dönüşüm projesi ödüle layık görüldü

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin ekiplerine ait kullanım süresi dolmuş 7 bin 500 çantanın çocukların kullanımı için 10 bin çift bota dönüştürülme projesi ödüle layık görüldü. Havayolu şirketinin geleceğe dönüşüm diye adlandırdığı proje bronz ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları'nın, kullanım ömrünü doldurmuş kabin ekiplerinin kullandığı çantalarını çocuk ayakkabılarına dönüştürerek hayata geçirdiği "Geleceğe Dönüşüm" projesi dünyada da ses getirdi. Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetler ve bu alanda aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle adından sıklıkla bahsettiren havayolu şirketi, bu proje ile kullanım talimat süresini doldurmuş çantalardan çocuklar için botlar tasarlayarak üretti. Bu proje 2023 Stevie Awards İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası- Kurumsal Sorumluluk (Communications or PR Campaign of the Year - Corporate Responsibility) kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

HEDEF YENİ PROJELER

Ödül ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak bu prestijli ödülü aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük ederek iklim değişikliği ile mücadele ve kalkınma planları kapsamında sürdürülebilir bir gelecek için yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.