THY, Libya'nın Misrata Kentine Uçuşlarına Tekrar Başlıyor
Türk Hava Yolları, 2 Eylül'den itibaren Libya'nın Misrata kentine uçuş seferlerine başlayacak. 2015 yılından bu yana ara verilen seferler, İstanbul-Misrata hattında salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.
Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Misrata kentine uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak.
Libya'daki iç karışıklık nedeniyle 2015'te durdurulan seferler, 2 Eylül'den itibaren İstanbul-Misrata hattında yeniden başlayacak.
THY tarafından yapılan planlamaya göre, uçuşlar salı, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek.
Türk Hava Yollarının Misrata uçuşlarını başlatmasıyla, halihazırda devam eden Trablus ve Bingazi seferleriyle ülkede uçulan destinasyon sayısı 3'e ulaşacak.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi