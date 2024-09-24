THY, Pakistan Havayolları'nı mı satın alıyor? Dev şirketten açıklama var

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Havayolları'nı almak için bir görüşmelerin bulunmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

THY'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları'nın (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satın almak için ilgisini resmen ortaya koyduğu iddia edilmişti.

Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik, Pakistan hükümeti ile THY arasında PIA'nın satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Ayrıca, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olduğunu ifade eden bakan, bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirmişti.