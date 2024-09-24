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THY, Pakistan Havayolları'nı mı satın alıyor? Dev şirketten açıklama var

THY, Pakistan Havayolları'nı mı satın alıyor? Dev şirketten açıklama var
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Türk Hava Yolları'nın Pakistan Havayolları'nı satın almak üzere olduğu iddiası gündem yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri yalanlayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Havayolları'nı almak için bir görüşmelerin bulunmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

THY'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.

THY, Pakistan Havayolları'nı mı satın alıyor? Dev şirketten açıklama var

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları'nın (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satın almak için ilgisini resmen ortaya koyduğu iddia edilmişti.

Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik, Pakistan hükümeti ile THY arasında PIA'nın satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Ayrıca, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olduğunu ifade eden bakan, bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Türk Hava Yolları Havacılık Pakistan Ekonomi Finans Dünya

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