THY, Boeing'den 225 uçak için anlaşmaya vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmenin öncesinde THY'nin ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten 200 ila 300 civarı uçak satın alabileceğine yönelik haberler gündeme çıkmıştı.

BARRACK HABERİ VERDİ

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, zirveden çıkar çıkmaz Türk Hava Yolları ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasında önemli bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Barrack, iki taraf arasında 200'den fazla yolcu uçağı alımını kapsayan anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN KAP AÇIKLAMASI

Barrack'ın açıkladığı gelişmeyi Türk Hava Yolları da yaptığı resmi açıklamayla doğruladı. Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

150 ADET 737 MAX İÇİN SONA YAKLAŞILDI

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.

2035 HEDEFİ: TAMAMEN YENİ NESİL FİLO

THY, ilgili siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirketin operasyonel verimliliğinin artması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.